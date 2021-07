Raffaella Carrà | chi è Sergio Japino | suo compagno storico? Età | foto | figli | programmi | Instagram

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - FedericaLomiry : RT @albertoangela: Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dandogli… - NerofumoEditing : RT @raicinque: In Omaggio a #RaffaellaCarrà, scomparsa il 5 luglio 2021, va in onda oggi - 6 luglio 2021 - alle 15.45 su Rai5, 'Il sorriso… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Cristiano Malgioglio abbandona la diretta in lacrime: il dolore per la scomparsa diFoto: Kikapress Music: 'Summer' from Bensound.comMorte, l'ultima volontà di: 'Una bara di legno grezzo' Il mondo piange la tragica scomparsa di, morta per una malattia che teneva segreta all'età di 78 anni. Se n'è andata all'improvviso, alle 16.20 di un pomeriggio di luglio. La notizia l'ha data ai media attraverso un ...