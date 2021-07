Raffaella Carrà | arriva l’idea per omaggiarla nel Ddl Zan?

Leggi su chenews

(Di martedì 6 luglio 2021), la comunità LGBT+ pensa di rinominare il DDL in omaggio all’affezionata icona della televisione appena scomparsa.LGBT+ (Fonte: Twitter)L’indimenticabilenon ha mai fatto mistero di essere una strenua sostenitrice dei diritti LGBT+. Non si tratta di tempismo dell’ultim’ora: fin dalle sue dichiarazioni pubbliche alla fine degli anni 70? e all’inizio degli anni 80? Raffella si era espressa per la parità e per l’uguaglianza tra persone di ogni tendenza sessuale. Icona LGBT+ ante litteram, emancipatrice e anticipatrice di ...