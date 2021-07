Bielorussia, l’ex avversario di Lukashenko condannato a 14 anni di carcere (Di martedì 6 luglio 2021) L’oppositore bielorusso ed ex candidato alle presidenziali Viktor Babariko è stato condannato a 14 anni di prigione dalla Corte suprema della Bielorussia. A riportare la notizia è l’emittente russa Dozhd, che spiega che Babariko è stato accusato di riciclare fondi ottenuti illegalmente e di aver ricevuto una mega tangente. Babariko, ex capo della banca Belgazprombank, era uno degli avversari di Aleksandr Lukashenko alle elezioni dello scorso anno e, secondo sondaggi non ufficiali, era considerato il principale rivale del dittatore bielorusso. È anche il primo degli avversari di Lukashenko alle elezioni a ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) L’oppositore bielorusso ed ex candidato alle presidenziali Viktor Babariko è statoa 14di prigione dalla Corte suprema della. A riportare la notizia è l’emittente russa Dozhd, che spiega che Babariko è stato accusato di riciclare fondi ottenuti illegalmente e di aver ricevuto una mega tangente. Babariko, ex capo della banca Belgazprombank, era uno degli avversari di Aleksandralle elezioni dello scorso anno e, secondo sondaggi non ufficiali, era considerato il principale rivale del dittatore bielorusso. È anche il primo degli avversari dialle elezioni a ...

