Beautiful anticipazioni 9 luglio 2021, Brooke furiosa aggredisce il pilota? (Di martedì 6 luglio 2021) Nella puntata di Beautiful del 9 luglio 2021 Brooke fuori di se dopo la discussione avuta con Quinn ed Eric a proposito di Ridge e di dove sia andato, decide di fare il terzo grado anche al pilota dell’elicottero della Forrester. La Logan arriva a minacciare l’uomo ordinandogli di recarsi nel luogo dove si trova suo marito e di riportarlo immediatamente a casa. Mai come ora sarà mostrato il lato fragile della Logan. L’episodio va in onda su Canale 5 alle ore 13:45. Brooke chiede a Thomas di tornare a casa ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 luglio 2021) Nella puntata didel 9fuori di se dopo la discussione avuta con Quinn ed Eric a proposito di Ridge e di dove sia andato, decide di fare il terzo grado anche aldell’elicottero della Forrester. La Logan arriva a minacciare l’uomo ordinandogli di recarsi nel luogo dove si trova suo marito e di riportarlo immediatamente a casa. Mai come ora sarà mostrato il lato fragile della Logan. L’episodio va in onda su Canale 5 alle ore 13:45.chiede a Thomas di tornare a casa ...

