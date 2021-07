Un’ex della Serie A potrebbe ritornare a parametro zero, l’Inter in agguato (Di lunedì 5 luglio 2021) Nelle ultime ore di calciomercato, Miralem Pjanic è stato avvicinato all’Inter. Non appunto, secondo il giornale spagnolo “Mondo Depurtivo”, il Barcellona dovrebbe rescindere il suo contratto liberando a zero il bosniaco. L’ex Juventus è stato accostato anche alla sua “Vecchia Signora” dove ritroverebbe il suo vecchio allenatore Massimiliano Allegri ma sembra l’Inter di Simone Inzaghi quella più predisposta nei confronti di Pjanic. Pjanic Barcellona, sarà addio: ritorna in Serie A Dopo un solo anno al Barcellona, affare che ha portato poi il giovane Arthur a Torino, Pjanic potrebbe tornare nel ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 5 luglio 2021) Nelle ultime ore di calciomercato, Miralem Pjanic è stato avvicinato al. Non appunto, secondo il giornale spagnolo “Mondo Depurtivo”, il Barcellona dovrebbe rescindere il suo contratto liberando ail bosniaco. L’ex Juventus è stato accostato anche alla sua “Vecchia Signora” dove ritroverebbe il suo vecchio allenatore Massimiliano Allegri ma sembradi Simone Inzaghi quella più predisposta nei confronti di Pjanic. Pjanic Barcellona, sarà addio: ritorna inA Dopo un solo anno al Barcellona, affare che ha portato poi il giovane Arthur a Torino, Pjanictornare nel ...

