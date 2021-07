Un secolo di Italia-Spagna

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 5 luglio 2021)è un classico della storia del calcio. Martedì sera si incontreranno per la 38a volta. Il bilancio è in perfetta parità: 11 vittorie per parte e 15 pareggi. In leggero vantaggio gli azzurri nei gol: 42 contro 40. È la settima volta che s’incontrano in una fase finale dei Campionati Europei: due i successini, tre pareggi e una sola la vittoria spagnola, però pesantissima: il 4-0 nella finale di Kiev del 2012. Anche l’ultimo match disputato, nelle qualificazioni mondiali del settembre 2017, a Bernabeu non è un bel ricordo: 3-0 per le Furie rosse e gli azzurri di Ventura costretti allo sventurato spareggio con la Svezia. ...