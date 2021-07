UE, surplus bilancia pagamenti in calo a 116,5 miliardi in primo trimestre (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel primo trimestre del 2021, la bilancia dei pagamenti dell’Unione europea ha fatto registrare un avanzo di 116,5 miliardi di euro (3,4% del PIL), in calo da un avanzo di 127,3 miliardi di euro (3,7% del PIL) nel quarto trimestre del 2020 e in aumento rispetto un avanzo di 69,8 miliardi di euro (2% del PIL) nel primo trimestre del 2020. Lo rendo noto l’Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. Nel primo trimestre del 2021, rispetto a quello ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Neldel 2021, ladeidell’Unione europea ha fatto registrare un avanzo di 116,5di euro (3,4% del PIL), inda un avanzo di 127,3di euro (3,7% del PIL) nel quartodel 2020 e in aumento rispetto un avanzo di 69,8di euro (2% del PIL) neldel 2020. Lo rendo noto l’Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. Neldel 2021, rispetto a quello ...

