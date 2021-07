Pomeriggio 5 | la prossima stagione molto più spazio all' informazione

(Di lunedì 5 luglio 2021)5 tornerà su Canale 5 dal prossimo settembre, però il programma condotto da Barbara d'Urso risulteràdiverso da come lo abbiamo lasciato qualche settimana fa. I vertici Mediaset hanno infatti deciso di puntare su un chiaro e radicale cambio di registro lasciando da parte il gossip. Ladello show pomeridiano che va in onda dal lunedì al venerdì infatti darà grandeall'. Barbara d'Urso si troverà a condurre un programma che pur avendo sempre lo stesso nome, avrà dei contenuti del tutto differenti rispetto a quelli classici. Vediamo cosa ...

Advertising

bellissima2021 : @annamariamoscar Peccato sarà per la prossima volta..???? Buon Pomeriggio..?????????????????????????????? - GarethWorld1 : RT @VanityFairIt: A partire dalla prossima stagione, Mediaset ha scelto di «ripulire» l'infotaiment dei salotti di Barbara D'Urso la domeni… - MarioManca : RT @VanityFairIt: A partire dalla prossima stagione, Mediaset ha scelto di «ripulire» l'infotaiment dei salotti di Barbara D'Urso la domeni… - ninthgymleader_ : Ce la faremo ad andare a Torino almeno domani mattina che al pomeriggio ho l'unica gioia del mese? Lo scopriremo nella prossima puntata - VanityFairIt : A partire dalla prossima stagione, Mediaset ha scelto di «ripulire» l'infotaiment dei salotti di Barbara D'Urso la… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio prossima

...- facciamo uscire una edizione straordinaria del 'Corriere Mercantile' leggendaria testata...nel 1978 dopo il fallimento della proprietà del quotidiano che allora usciva al, ......ricoverato da domenicaal Policlinico Gemelli di Roma per un intervento al colon. ... E conclude: 'La attendiamo domenica, dalla finestra del Palazzo Apostolico, per pregare insieme l'...È scontro in Gran Bretagna sulla decisione del premier Boris Johnson di far cadere le restrizioni anti Covid, a partire dal prossimo 19 luglio, il ...Presentati i nuovi palinsesti di Rai 2 per la prossima stagione televisiva. La seconda rete della televisione di Stato presenterà al suo pubblico una serie di novità in prime time e daytime ma anche d ...