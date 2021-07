Il principe Carlo e quella «cotta» per Barbra Streisand che poteva «diventare principessa»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il principe e la star di Hollywood. Quasi mezzo secolo fa sarebbe potuto nascere un amore in stile cinematografico tra Carlo d’Inghilterra e Barbra Streisand. La vita, però, raramente assomiglia alle favole, anche quando c’è di mezzo un reale. La coppia da commedia romantica ufficialmente non si è mai formata, ma i rumors di una storia segreta tra i due sono stati riportati anche in una biografia sulla diva pubblicata nel 2006. Di sicuro il primogenito della regina Elisabetta II aveva una vera e propria passione per Barbra, al punto da tenere un suo poster in camera quando era ragazzo.