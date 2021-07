Guardia di Finanza | sequestrati diecimila Rolex falsi

Advertising

GDF : Oggi a Bari, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciati il M.A. Salvatore Esposito, in forza presso la Te… - robertosaviano : Ecco la cosiddetta Guardia Costiera Libica che l’Italia finanza insieme all’Europa. Ecco come salvano vite: sparand… - zazoomblog : Andria operazione antiterrorismo internazionale della Guardia di finanza di Bari: arrestati quattro presunti finanz… - InfoCilentoWeb : Guardia di Finanza a rischio Casal Velino: è polemica - larampait : Convenzione tra #UniVanvitelli e Comando Regionale Campania #GuardiadiFinanza -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Finanza

Ladidel Comando Provinciale di Bologna, nell'ambito delle ordinarie attività di polizia economico"finanziaria finalizzate al capillare controllo economico del territorio, ha individuato ...Quattro persone sono state arrestate ad Andria per il reato di finanziamento del terrorismo internazionale. Si tratta di un'operazione, denominata "Il libanese", delladidi Bari, con il supporto di personale dello Scico di Roma, coordinata dalla Dda di Bari. I 4 arresti, tutti in carcere, sono stati disposti "al termine - spiegano gli investigatori -...È quanto emerge dall’operazione contro i mandamenti di Partinico di carabinieri e Dia che ha condotto a 85 misure cautelari. Nell’ordinanza cautelare, è emersa 'l'immagine di una vera e assai allarman ...Potenziamento per Vallo della Lucania e Sapri, ma a rischio chiusura c'è or la tenenza della Guardia di Finanza di Casal Velino ...