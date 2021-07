Diquattro (Dazn): «Pronti per le partite in contemporanea» (Di lunedì 5 luglio 2021) Dazn si prepara a partire con la prima delle tre stagioni durante le quali sarà titolare dei diritti di tutte le gare di Serie A (sette a giornata in esclusiva e tre in co-esclusiva su Sky). Veronica Diquattro, amministratore delegato di Dazn Italia e Spagna, ha rilasciato un’intervista su diversi temi a L’Economia del Corriere L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 luglio 2021)si prepara a partire con la prima delle tre stagioni durante le quali sarà titolare dei diritti di tutte le gare di Serie A (sette a giornata in esclusiva e tre in co-esclusiva su Sky). Veronica, amministratore delegato diItalia e Spagna, ha rilasciato un’intervista su diversi temi a L’Economia del Corriere L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Veronica Diquattro su #Dazn: «Siamo pronti per le partite in contemporanea» - asti_gioachino : RT @CalcioFinanza: #Diquattro (ad di Dazn per Italia e Spagna): «#Dazn sul digitale terrestre per chi ha problemi di rete» - sportli26181512 : #Media #Notizie Diquattro: «Dazn sul digitale per chi ha problemi di rete»: Dazn è al lavoro per preparare la stagi… - Indo39646107 : RT @CalcioFinanza: #Diquattro (ad di Dazn per Italia e Spagna): «#Dazn sul digitale terrestre per chi ha problemi di rete» - mayoraltitolare : RT @CalcioFinanza: #Diquattro (ad di Dazn per Italia e Spagna): «#Dazn sul digitale terrestre per chi ha problemi di rete» -