Danilo Petrucci resta in KTM come collaudatore? (Di lunedì 5 luglio 2021) Nuova idea per il futuro di Danilo Petrucci. Il pilota italiano è alle prese con le sirene di mercato in questa pausa estiva. L'idea adesso arriva dal Direttore di KTM Pit Beirer, potrebbero offrire a Petrucci un contratto come collaudatore di KTM ? Danilo Petrucci collaudatore di KTM? Il futuro del nostro Danilo Petrucci è ancora in dubbio. Infatti il 30enne ternano ha il contratto in scadenza con KTM Tech3 al termine di questa stagione e per il momento non è arrivato nessun rinnovo. La situazione nel box caro ad ...

