Covid, torna in lockdown la città cinese di Ruili (Di lunedì 5 luglio 2021) Ruili, una città nella provincia dello Yunnan nel sud-ovest della Cina al confine con la Birmania, ha disposto un nuovo lockdown per evitare una terza ondata. I casi rilevati di Covid sono tre, ma l'obiettivo è quello di fermare sul nascere l'ampliamento del focolaio. Dei tre casi interni registrati due riguarderebbero cittadini cinesi e uno un cittadino birmano, stando a quanto comunicato dalla Commissione sanitaria della provincia dello Yunnan. Per far sì che la diffusione non diventi incontenibile, la città di Ruili adotta diverse strategie, tra cui test all'acido nucleico eseguiti ...

