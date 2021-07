Una voce per Padre Pio 2021: come donare, il numero utile (Di domenica 4 luglio 2021) Una voce per Padre Pio 2021: come donare, numero utile Questa sera, domenica 4 luglio 2021, alle ore 21.25 su Rai 1 va in onda Una voce per Padre Pio 2021, la tradizionale serata benefica legata al Santo di Pietrelcina, e condotta da Mara Venier. Nel corso dell’evento, non mancheranno ospiti e tanta musica, con Al Bano e Romina Power, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e molti altri. Una serata nella quale ripercorrere anche le storie legate al giovane Padre Pio, Francesco Forgione, con ... Leggi su tpi (Di domenica 4 luglio 2021) UnaperPioQuesta sera, domenica 4 luglio, alle ore 21.25 su Rai 1 va in onda UnaperPio, la tradizionale serata benefica legata al Santo di Pietrelcina, e condotta da Mara Venier. Nel corso dell’evento, non mancheranno ospiti e tanta musica, con Al Bano e Romina Power, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e molti altri. Una serata nella quale ripercorrere anche le storie legate al giovanePio, Francesco Forgione, con ...

