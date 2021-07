Tragedia sul Monte Rosa | due trentenni morte assiderate

(Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug –in Val d’Aosta dove due alpinistesonosul. Le due donne, piesi, erano rimaste bloccate ieri sulla montagna a causa del maltempo a oltre 4mila metri di quota, sotto la vitta della Piramide Vincent. Avevano chiamato i soccorsi nel momento in cui hanno capito di non avere alternativa, bloccate e in seria difficoltà., due, un alpinista sopravvissuto Le squadre del Soccorso Alpino sono ...

Sul Monte Rosa sono morte assiderate due alpiniste italiane. Erano rimaste bloccate a causa del maltempo sotto la Piramide Vincent, a 4.150 metri di quota.