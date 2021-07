Sblocco licenziamenti, primi effetti: in Brianza 152 lasciati a casa con una mail (Di domenica 4 luglio 2021) Alla fine del turno, sabato pomeriggio, l’azienda ha comunicato lo stop con una mail: tutti in ferie, poi permesso retribuito fino alla chiusura definitiva. La Fiom: «Presidieremo i cancelli e difenderemo i posti di lavoro» Leggi su corriere (Di domenica 4 luglio 2021) Alla fine del turno, sabato pomeriggio, l’azienda ha comunicato lo stop con una: tutti in ferie, poi permesso retribuito fino alla chiusura definitiva. La Fiom: «Presidieremo i cancelli e difenderemo i posti di lavoro»

