Overmars: “Tadic non è in vendita. E’ un pilastro dell’Ajax” (Di domenica 4 luglio 2021) Intervistato da “The Telegraph”, il ds dell’Ajax, Marc Overmars, ha parlato di mercato e del giocatore Dusan Tedic, seguito anche dal Milan. Overmars ha ribadito come non sia intenzione dell’Ajax di cederlo. Queste le sue parole: “Dusan Tadic resterà all’Ajax. Non è in vendita in questa stagione. Abbiamo iniziato qualcosa di bello tre anni fa e Dusan è troppo importante per il club. Lui è un pilastro dell’Ajax. Fornisce la mentalità sportiva assoluta che è necessaria per esibirsi”. In 149 partite ufficiali per l’Ajax, Tadic ha segnato ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) Intervistato da “The Telegraph”, il ds, Marc, ha parlato di mercato e del giocatore Dusan Tedic, seguito anche dal Milan.ha ribadito come non sia intenzionedi cederlo. Queste le sue parole: “Dusanresterà all’Ajax. Non è inin questa stagione. Abbiamo iniziato qualcosa di bello tre anni fa e Dusan è troppo importante per il club. Lui è un. Fornisce la mentalità sportiva assoluta che è necessaria per esibirsi”. In 149 partite ufficiali per l’Ajax,ha segnato ...

Advertising

DiMarzio : #Milan, la posizione dell'#Ajax sul futuro di #Tadic - CMercatoNews : ????#Milan, doccia fredda per il colpo #Tadic?? - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Overmars, ds Ajax: '#Tadic non è in vendita'. Il #Milan attende ora la mossa del giocatore - tommasocolomboo : RT @milanguys: #Overmars su #Tadic: “Non lascerà l’#Ajax, non è in vendita” - tony62550278 : RT @DiMarzio: #Milan, la posizione dell'#Ajax sul futuro di #Tadic -