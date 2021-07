Legacy of the Sith, la prossima espansione di Star Wars (Di domenica 4 luglio 2021) E’ stata presentata decisamente a sorpresa l’espansione Legacy of the Sith per Star Wars: The Old Republic. La Bioware, per festeggiare i dieci anni del noto videogioco incentrato sull’universo di Guerre Stellari, ha quindi annunciato questa nuova avventura videoludica. Legacy of the Sith, nuova espansione per Star Wars: i dettagliCosì facendo ha di fatto inaugurato tutti quegli appuntamento che lo stesso sviluppatore americano ha in programma nelle prossime settimane, e che culmineranno poi con il tanto atteso EA Play ... Leggi su computermagazine (Di domenica 4 luglio 2021) E’ stata presentata decisamente a sorpresa l’of theper: The Old Republic. La Bioware, per festeggiare i dieci anni del noto videogioco incentrato sull’universo di Guerre Stellari, ha quindi annunciato questa nuova avventura videoludica.of the, nuovaper: i dettagliCosì facendo ha di fatto inaugurato tutti quegli appuntamento che lo stesso sviluppatore americano ha in programma nelle prossime settimane, e che culmineranno poi con il tanto atteso EA Play ...

Advertising

JujuTheCre : #Eftos Synari. Part of the @eftos Sci-Fi audio legacy. - Bruhannale : RT @barbarindian: Nazi collaborators. - barbarindian : RT @barbarindian: Nazi collaborators. - gomez_marjun : #Eftos Synari. Part of the @eftos Sci-Fi audio legacy. - Valprajj : RT @barbarindian: Nazi collaborators. -