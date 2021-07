Incidente sullo svincolo dell’A4 a Seriate, sei feriti tra cui due bimbi. Code in direzione Bergamo (Di domenica 4 luglio 2021) Un grave Incidente si è verificato alle 17.30 di domenica 4 luglio, coinvolti anche due bambini di 4 e 5 anni. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 4 luglio 2021) Un gravesi è verificato alle 17.30 di domenica 4 luglio, coinvolti anche due bambini di 4 e 5 anni.

Incidente in grotta, ferito uno speleologo a Cimolais ... per questioni di vicinanza territoriale mentre le squadre del Friuli Venezia Giulia si sono nel frattempo radunate al campo base a quota 700 in attesa di essere anch'esse portate sullo scenario. Sul ...

Incidente sullo svincolo dell'A1 a Fiorenzuola, disagi al traffico - piacenzasera.it piacenzasera.it Con l'auto finisce fuori strada, muore cardiologo PITIGLIANO: La vettura è uscita dalla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale del 118 che ne ha constatato il decesso ...

Barrea, due giovani centauri morti nello schianto BARREA Gravissimo incidente stradale a Barrea lungo Strada regionale 83 Marsicana. Due giovani centauri hanno perso la vita nello scontro tra la loro moto e un automobile. Sul posto i sanitari ...

