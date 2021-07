Incendio in un appartamento, le fiamme distruggono il garage (Di domenica 4 luglio 2021) Un Incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi (domenica) in un appartamento di Petriolo, in provincia di Macerata. Il rogo ha interessato il garage di un'abitazione, distruggendo il materiale ... Leggi su anconatoday (Di domenica 4 luglio 2021) Unsi è sviluppato nella mattinata di oggi (domenica) in undi Petriolo, in provincia di Macerata. Il rogo ha interessato ildi un'abitazione, distruggendo il materiale ...

Forlì, incendio in un appartamento, salvate tre persone GALLERY Paura tre persone presenti all'interno di un appartamento dove è divampato un incendio. Alle ore 14.09 di oggi tre squadre del comando provinciale Vigili del fuoco di Forlì Cesena sono intervenute in via Pina Magnani per un incendio che ha ...

Incendio in un appartamento, le fiamme distruggono il garage AnconaToday Congelatore e cucina a fuoco, un’anziana rimane intossicata MOGLIANO. Incendio in appartamento in via Trevisanato al civico 24 a Mogliano, anziana intossicata. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata attorno alle 10.45, quando al secondo piano di una casett ...

Montecreto, principio d’incendio in agriturismo Un appartamento è stato danneggiato da un principio d’incendio scoppiato poco dopo la mezzanotte in un agriturismo ad Acquaria di Montecreto in via Provinciale. Sul posto i Vigili del fuoco.

