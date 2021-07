Due alpiniste morte per ipotermia sul Monte Rosa | fuori pericolo un uomo che era con loro

(Di domenica 4 luglio 2021) Le due donne disperse ieri sulsonoa causa di una severa, mentre l’, che si trovava insieme alle vittime, ipotermico e con congelamenti, è stato portato in un ospedale in Svizzera ed e’ ritenuto. E’ quanto comunicato dal Soccorso alpino valdostano, che in tarda notte ha concluso le operazioni di recupero dei tre alpinisti dispersi da ieri sul.Durante la notte i tre sono stati raggiunti sotto la Pyramide Vincent, a quota 4.150 metri, e portati al rifugio Mantova. Le squadre di ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Monte Rosa, morte assiderate due alpiniste 30enni piemontesi: erano rimaste bloccate per maltempo - Giornaleditalia : Incidente sul Monte Rosa, morte due alpiniste - rep_torino : Incidenti montagna, due alpiniste morte assiderate sul Monte Rosa [di Carlotta Rocci] [aggiornamento delle 09:55] - teletext_ch_it : Monte Rosa fatale per due alpiniste - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Due alpiniste sono morte assiderate sul Monte Rosa. Erano rimaste bloccate ieri a causa del maltempo sotto la Piramide Vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Due alpiniste

Tragedia in alta montagna, dove nella tarda serata di ieri sono state ritrovate assiderateche avevano dato l'allarme: nulla da fare per loro, gravi le condizioni di un terzo amico che aveva partecipato alla scalata della Piramide Vincent , a oltre 4.000 metri di quota. Il ...italiane sono morte assiderate sul Monte Rosa. Erano rimaste bloccate ieri a causa del maltempo sotto la Piramide Vincent, a 4.150 metri di quota, e avevano chiamato i soccorsi. Squadre ...Due alpiniste italiane sono morte assiderate sul Monte Rosa. Le due ragazze, trentenni, piemontesi, erano rimaste bloccate ieri a causa del maltempo che le aveva sorprese a 4000 metri di quota, vicino ...Le due donne, nonostante le operazioni di rianimazione cardiopolmonare, sono decedute, mentre le condizioni dell’alpinista portato in ospedale non destano preoccupazione ...