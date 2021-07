Donne trovate morte in un campo dopo una telefonata disperata al 112 | svolta nelle indagini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Donne trovate

Duesono statemorte ieri in un campo di mais a San Donato Milanese , oggi un bracciante è stato identificato e sentito dai carabinieri. Lui avrebbe investito con una mietitrebbia le due ...... delle due ragazze marocchine di 28 e 32 annimorte ieri sera in un campo di mais di San ... Leggi anche Milano, morte le duedisperse. L'ultima chiamata: "Una trebbiatrice ci ha investite" ...Serena Grandi si è lasciata andare ad un lungo racconto in merito alla battaglia contro il tumore al seno: le sue parole ...Identificato e sentito dai Carabinieri il bracciante che avrebbe investito e ucciso due donne con una mietitrebbia in un campo di mais di San Giuliano Milanese.