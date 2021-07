Covid, in Russia oltre 25mila contagi in 24 ore: picco da gennaio (Di domenica 4 luglio 2021) La Russia ha registrato 25.142 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello giornaliero più alto dall'inizio di gennaio. I decessi provocati dalla malattia sono stati 663, secondo le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 luglio 2021) Laha registrato 25.142 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello giornaliero più alto dall'inizio di. I decessi provocati dalla malattia sono stati 663, secondo le ...

