Correa PSG, la chiave è Sarabia. Ma la Lazio spara altissimo (Di domenica 4 luglio 2021) Correa PSG, può essere la settimana decisiva. Nell'affare potrebbe entrare Sarabia, ma la Lazio vuole un conguaglio più alto Igli Tare attivissimo sul mercato sia in entrata che in uscita, Sarri attende fiducioso le mosse del ds della Lazio. Se per Hysaj e Felipe Anderson i discorsi sembrano pressoché chiusi, si attendono novità sul fronte Correa al PSG. L'argentino piace molto a Leonardo, e avrebbe proposto Sarabia come contropartita. Secondo Alfredo Pedullà, il profilo dello spagnolo è gradito ai biancocelesti e si può chiudere su queste basi. Il club di Lotito però vorrebbe un ...

AlfredoPedulla : #Correa, in settimana si entra nel vivo con #PSG e #Tottenham, oggi in quest’ordine - AlfredoPedulla : La #Lazio gradisce molto #Sarabia! Ingaggio favorito dal Decreto Crescita. Se il #PSG aumenta conguaglio per… - tvdellosport : Inizia domani una settimana decisiva per il futuro di Joaquin #Correa: l’argentino piace al #Psg e al #Tottenham, c… - Gabr_yss : @palotraversa @Enrico1306 Correa infatti è talmente scarso che lo vuole il psg - montybrogan_ : @palotraversa @Enrico1306 Vabe mo però pare che Correa è l'ultima delle pippe, segna poco ma resta un giocatore for… -