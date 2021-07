Calciomercato Sampdoria | Bereszynski nel mirino dell’Inter Le ultime

(Di domenica 4 luglio 2021), l’Inter mette tra i candidati per la fascia destra: il terzino piace anche al Bologna L’Inter allarga il suo orizzonte di mercato e dà la caccia ai difensori di fascia. Come riporta Il Corriere dello Sport, il casting per entrambe le corsie interessa anche un terzino della: Bartosz. Il polacco, assieme a Molina e Hateboer, è uno dei nomi più gettonati per la fascia destra. Sull’asse Milano-Genova si sono conclusi diversi affari negli anni e tra i club c’è molta intesa per quanto riguarda il mercato, cosa che faciliterebbe un accordo. Il ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SAMPDORIA, D'AVERSA È IL NUOVO ALLENATORE Ufficiale, contratto fino al 2023 #SkyCalciomercato… - infoitsport : Calciomercato Sampdoria: offerta dall’estero per Hauge del Milan - infoitsport : Calciomercato Sampdoria: la Ternana ha respinto i sondaggi per Partipilo - Mercato_SerieA : Ufficiale: D'Aversa è il nuovo allenatore della Sampdoria - TotalCalcioNews : ?? #Sampdoria, ufficiale #Daversa: contratto fino al 2023 ?? #news #calciomercato #tuttocalcionews -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria

Commenta per primo Jeison Murillo ha passato le ultime due stagioni in prestito in Spagna, prima al Valencia e poi al Celta Vigo . Adesso è rientrato alla, ma il difensore colombiano è pronto a lasciare nuovamente Genova. Come riporta TuttoSport , su di lui c'è l'interesse del Galatasaray , oltre alle squadre spagnole dove ha già giocato che ...D'Aversa ufficiale allaLazio, si accelera per l'uscita di Correa Col Psg la trattativa per Correa va avanti, ma con qualche problema legato ai soldi che i francesi vogliono ...Calciomercato Sampdoria, l’Inter mette tra i candidati per la fascia destra Bartosz Bereszynski: il terzino piace anche al Bologna L’Inter allarga il suo orizzonte di mercato e dà la caccia ai difenso ...Calciomercato Sampdoria, l’Inter mette tra i candidati per la fascia destra Bereszynski: il terzino piace anche al Bologna L’Inter allarga il suo orizzonte di mercato e dà la caccia ai difensori di fa ...