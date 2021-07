"Adotta un sorriso": cure dentistiche gratuite per under 14 seguiti dai servizi sociali (Di domenica 4 luglio 2021) cure dentistiche gratuite ai minori di 14 anni in carico ai servizi sociali della Zona Pisana grazie al protocollo d'intesa fra la Società della Salute e la sezione pisana dell' Andi, l'associazione ... Leggi su lanazione (Di domenica 4 luglio 2021)ai minori di 14 anni in carico aidella Zona Pisana grazie al protocollo d'intesa fra la Società della Salute e la sezione pisana dell' Andi, l'associazione ...

