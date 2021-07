Spinazzola, tutti con Leo: numerosi i messaggi d’affetto per il terzino (Di sabato 3 luglio 2021) Spinazzola ha lasciato il campo durante la gara contro il Belgio per un brutto infortunio. Tanti i messaggi di affetto da compagni e non solo Leonardo Spinazzola ha lasciato anzitempo il terreno di gioco nel bel mezzo della sfida contro il Belgio. Il cammino europeo per il fortissimo terzino della Roma termina qui a causa di un bruttissimo infortunio al tendine d’Achille che lo terrà lontano dai campi per un bel po’. Il dispiacere per tifosi e giocatori è stato davvero enorme poiché Spina (come lo chiamano i compagni) stava disputando un europeo su livelli decisamente elevati. La lettera della moglie Miriam ... Leggi su zon (Di sabato 3 luglio 2021)ha lasciato il campo durante la gara contro il Belgio per un brutto infortunio. Tanti idi affetto da compagni e non solo Leonardoha lasciato anzitempo il terreno di gioco nel bel mezzo della sfida contro il Belgio. Il cammino europeo per il fortissimodella Roma termina qui a causa di un bruttissimo infortunio al tendine d’Achille che lo terrà lontano dai campi per un bel po’. Il dispiacere per tifosi e giocatori è stato davvero enorme poiché Spina (come lo chiamano i compagni) stava disputando un europeo su livelli decisamente elevati. La lettera della moglie Miriam ...

chedisagio : Se siamo in semifinale è grazie al migliore di tutti Leonardo Spinazzola - AleAntinelli : Un pensiero per #Spinazzola . Oggi è un giorno difficile per te ma tornerai presto e sarai sempre il più veloce di… - fanpage : Il gruppo azzurro si è stretto attorno al compagno in maniera commovente: dediche da parte di tutti e un coro inarr… - illibata : RT @simonacambarau: Sentire i fischi dei belgi verso Spinazzola, che lasciava il campo in barella, è cosa normale? Ah ma a inizio partita t… - ilgiornodopo_ : RT @PadfootBlack__: spinazzola si é fatto male tutti noi a casa: #BelgioItalia -