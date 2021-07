Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Somalia: attentato suicida a Mogadiscio in sala da tè, 10 morti: (ANSA) - MOGADISCIO, 03 LUG - Alm… - galax64716705 : RT @SM_Difesa: EUTM #Somalia Cerimonia di commemorazione nell'anniversario dell'attentato al Check Point Pasta di Mogadiscio del 2 luglio 1… - Ossmeteobargone : RT @SM_Difesa: EUTM #Somalia Cerimonia di commemorazione nell'anniversario dell'attentato al Check Point Pasta di Mogadiscio del 2 luglio 1… - Fausto77969754 : RT @SM_Difesa: EUTM #Somalia Cerimonia di commemorazione nell'anniversario dell'attentato al Check Point Pasta di Mogadiscio del 2 luglio 1… - benandato : RT @SM_Difesa: EUTM #Somalia Cerimonia di commemorazione nell'anniversario dell'attentato al Check Point Pasta di Mogadiscio del 2 luglio 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Somalia attentato

ANSA Nuova Europa

Il gruppo jihadista Al - Shabaab, legato ad Al Qaeda, ha rivendicato l'in un comunicato, affermando di avere ucciso 15 "elementi dell'intelligence governativa, della polizia e della milizia"...Mogadiscio, 02 lug 17:09 - Una forte esplosione è avvenuta pochi minuti fa nella capitale della, Mogadiscio, dopo che un sospetto attentatore suicida si è fatto esplodere in un bar frequentato da numerose persone. È quanto riferiscono fonti di stampa locali, secondo cui ci sarebbero ...Almeno 10 persone sono morte e decine di altre sono rimaste ferite ieri a Mogadiscio in un attentato kamikaze sferrato dalle milizie islamiste di Al-Shabaab in una sala da tè della capitale somala: lo ...E' di almeno 10 morti e decine di feriti il bilancio dell'attacco messo a segno in un locale di Mogadiscio da un attentatore suicida e rivendicato dai jihadisti Shebab. Lo ha precisato il governo soma ...