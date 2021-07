Schweinsteiger: «Bonucci e Chiellini i migliori centrali al mondo» (Di sabato 3 luglio 2021) L’ex campione tedesco Schweinsteiger ha esaltato le qualità della coppia Bonucci-Chiellini dopo la vittoria dell’Italia col Belgio I complimenti a sorpresa. Sono quelli che hanno ricevuto Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini da parte di un ex campione del mondo e non solo. Il tedesco Bastian Schweinsteiger, via Twitter, subito dopo la vittoria dell’Italia contro il Belgio ha pubblicato un messaggio per esaltare le qualità dei due difensori azzurri della Juve: «Bonucci e Chiellini sono attualmente i migliori difensori ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) L’ex campione tedescoha esaltato le qualità della coppiadopo la vittoria dell’Italia col Belgio I complimenti a sorpresa. Sono quelli che hanno ricevuto Leonardoe Giorgioda parte di un ex campione dele non solo. Il tedesco Bastian, via Twitter, subito dopo la vittoria dell’Italia contro il Belgio ha pubblicato un messaggio per esaltare le qualità dei due difensori azzurri della Juve: «sono attualmente idifensori ...

Advertising

GoalItalia : Hanno annullato Lukaku in #BelgioItalia ???? Con loro in difesa non si passa ????? - fanpage : Bastian Schweinsteiger fa i complimenti alla retroguardia azzurra: 'Bonucci e Chiellini sono i migliori difensori a… - GoalItalia : Schweinsteiger non ha dubbi: 'Bonucci e Chiellini sono i migliori difensori del mondo' ?? Siete d'accordo? - infoitsport : Bonucci e Chiellini, complimenti illustri da Schweinsteiger: “I migliori al mondo” - infoitsport : Schweinsteiger esalta Bonucci e Chiellini: 'Sono i migliori del mondo' -

Ultime Notizie dalla rete : Schweinsteiger Bonucci Schweinsteiger: "Bonucci e Chiellini i migliori centrali al mondo" L'ex campione tedesco Schweinsteiger ha esaltato le qualità della coppia Bonucci - Chiellini dopo la vittoria dell'Italia col Belgio I complimenti a sorpresa. Sono quelli che hanno ricevuto Leonardo Bonucci e Giorgio ...

Schweinsteiger esalta Bonucci e Chiellini: "Sono i migliori del mondo" ...Bastian Schweinsteiger , ex centrocampista della Germania e del Bayern Monaco, che ieri, al termine di Belgio - Italia, si è lasciato andare a un commento ben preciso su Twitter: 'Leonardo Bonucci e ...

Schweinsteiger: "Il mio pensiero sulla coppia Bonucci-Chiellini" SpazioJ Schweinsteiger: «Bonucci e Chiellini i migliori centrali al mondo» L’ex campione tedesco Schweinsteiger ha esaltato le qualità della coppia Bonucci-Chiellini dopo la vittoria dell’Italia col Belgio I complimenti a sorpresa. Sono quelli che hanno ricevuto Leonardo ...

Bonucci e Chiellini, complimenti illustri da Schweinsteiger: “I migliori al mondo” "I MIGLIORI" - Ebbene sì, perché l'ex centrocampista tedesco di Germania e Bayern Monaco, si è gustato alla tv la partita dell'Italia e la sontuosa prestazione dei due difensori commentandola anche pu ...

L'ex campione tedescoha esaltato le qualità della coppia- Chiellini dopo la vittoria dell'Italia col Belgio I complimenti a sorpresa. Sono quelli che hanno ricevuto Leonardoe Giorgio ......Bastian, ex centrocampista della Germania e del Bayern Monaco, che ieri, al termine di Belgio - Italia, si è lasciato andare a un commento ben preciso su Twitter: 'Leonardoe ...L’ex campione tedesco Schweinsteiger ha esaltato le qualità della coppia Bonucci-Chiellini dopo la vittoria dell’Italia col Belgio I complimenti a sorpresa. Sono quelli che hanno ricevuto Leonardo ..."I MIGLIORI" - Ebbene sì, perché l'ex centrocampista tedesco di Germania e Bayern Monaco, si è gustato alla tv la partita dell'Italia e la sontuosa prestazione dei due difensori commentandola anche pu ...