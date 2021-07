Milan, spunta un nome a sorpresa per l’attacco (Di sabato 3 luglio 2021) Tadic, il Milan fa sul serio. Nelle ultime ore Maldini e Massara, per sostituire Calhanoglu, sembrano aver virato con decisione su un profilo esperto ma di grande affidabilità come quello di Dusan Tadic. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, Il Milan starebbe pensando seriamente al giocatore serbo anche se non è stata avanzata ancora una proposta ufficiale all’Ajax. Tadic-Milan, i dettagli dell’affare Per l’attacco del Milan è spuntato un nome nuovo, indipendentemente dalla chiusura nella trattativa per Giroud: si tratta di ... Leggi su rompipallone (Di sabato 3 luglio 2021) Tadic, ilfa sul serio. Nelle ultime ore Maldini e Massara, per sostituire Calhanoglu, sembrano aver virato con decisione su un profilo esperto ma di grande affidabilità come quello di Dusan Tadic. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, Ilstarebbe pensando seriamente al giocatore serbo anche se non è stata avanzata ancora una proposta ufficiale all’Ajax. Tadic-, i dettagli dell’affare Perdelto unnuovo, indipendentemente dalla chiusura nella trattativa per Giroud: si tratta di ...

