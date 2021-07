LIVE F1, GP Austria 2021 in DIRETTA: risultati FP3, Ferrari consistente. Orario qualifiche TV8, si parte alle 15.00! (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00: BANDIERA A SCACCHI!!! 12.57: Ferrari in ripresa rispetto a ieri, ma non in maniera trascendentale. La conferma invece che Max Verstappen ha una velocità di base molto consistente. 12.55. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.591 3 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.538 5 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.686 6 4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.689 45 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.754 36 Carlos SAINZ Ferrari+0.756 7 7 Fernando ALONSO Alpine+0.843 48 Charles LECLERC Ferrari+0.893 8 9 Sergio PEREZ Red Bull ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00: BANDIERA A SCACCHI!!! 12.57:in ripresa rispetto a ieri, ma non in maniera trascendentale. La conferma invece che Max Verstappen ha una velocità di base molto. 12.55. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.591 3 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.538 5 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.686 6 4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.689 45 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.754 36 Carlos SAINZ+0.756 7 7 Fernando ALONSO Alpine+0.843 48 Charles LECLERC+0.893 8 9 Sergio PEREZ Red Bull ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, GP Austria le qualifiche in diretta live da Spielberg. Ora le Libere 3 #AustrianGP #SkyMotori #F1… - UEFAcom_it : ? GOL! CHIESA!!!!! #Italia ?? #Austria 1-0 LIVE: Segui #ItaliaAustria ?? - fanpage : Un'immagine splendida! ???? #ItaliaAustria #ITAAUT - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #PL3 #FP3 #AustrianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale #PL3 #FP3 #AustrianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -