LIVE Berrettini-Bedene 3-3, Wimbledon 2021 in DIRETTA: si riparte sul Campo 3 dopo la pioggia! (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Il dritto tradisce ancora una volta Bedene da posizione favorevole. A-40 L’ace di Bedene che ha pizzicato un pezzettino di riga. SI riparte DAL 3-3, 40-40! Bedene AL SERVIZIO. 14.07 I due giocatori sono impegnati nella fase di riscaldamento e poi si ricomincerà. 14.06 Rientrano in Campo Matteo Berrettini ed Aljaz Bedene! Sarà fondamentale rientrare in Campo subito reattivi e pronti per chiudere al meglio il settimo gioco. 14.05 Speriamo che questa pausa non rallenti il ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Il dritto tradisce ancora una voltada posizione favorevole. A-40 L’ace diche ha pizzicato un pezzettino di riga. SIDAL 3-3, 40-40!AL SERVIZIO. 14.07 I due giocatori sono impegnati nella fase di riscaldamento e poi si ricomincerà. 14.06 Rientrano inMatteoed Aljaz! Sarà fondamentale rientrare insubito reattivi e pronti per chiudere al meglio il settimo gioco. 14.05 Speriamo che questa pausa non rallenti il ...

