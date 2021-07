La promessa dei compagni a Spinazzola | il retroscena dopo l’infortunio

(Di sabato 3 luglio 2021)terribile diha scosso l’ambiente Italia ma c’è grande coesione: ecco ilsvelato da Trevisani Riccardo Trevisani, dagli studi di Sky Sport, ha parlato deldi Leonardoche ha riportato la rottura del tendine d’Achille. Ecco il. «Un ragazzo sempre tartassato dagli infortuni ma insieme a Maehle è certamente il miglior terzino sinistro di questo Europeo. Può essere una motivazione ma ho saputo che igli hanno detto che lo aspettano sul palco l’11 luglio per la premiazione». L'articolo proviene ...

Advertising

mariace48773268 : RT @CasaPoundItalia: #Atlantia #CasaPound “AUTOSTRADE: REVOCA UNICA SOLUZIONE' Nonostante i proclami dell’ex presidente del Consiglio Conte… - midnightsilvia : RT @CasaPoundItalia: #Atlantia #CasaPound “AUTOSTRADE: REVOCA UNICA SOLUZIONE' Nonostante i proclami dell’ex presidente del Consiglio Conte… - Gaiagioialiber1 : RT @CasaPoundItalia: #Atlantia #CasaPound “AUTOSTRADE: REVOCA UNICA SOLUZIONE' Nonostante i proclami dell’ex presidente del Consiglio Conte… - fabiotempoMi : RT @CasaPoundItalia: #Atlantia #CasaPound “AUTOSTRADE: REVOCA UNICA SOLUZIONE' Nonostante i proclami dell’ex presidente del Consiglio Conte… - Nicola23453287 : RT @CasaPoundItalia: #Atlantia #CasaPound “AUTOSTRADE: REVOCA UNICA SOLUZIONE' Nonostante i proclami dell’ex presidente del Consiglio Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : promessa dei

la Repubblica

Per sempre è lache gli sposi si scambiano all'altare. Per sempre è il dono che si erano ... Francesco guarisce e il Covid travolge Laura a dicembre, prima che cominciasse la stagione...... Pianoforte, Electric Rhodes, Synths Marialy Pacheco: Pianoforte Un concerto, due pianoforti: la performancedue pianisti cubani Omar Sosa e MarialyPacheco è ladi un mix multicolore tra ...Sono le primne parole di Josè Mourinho dall'arrivo a Roma. Vogliamo fare una Roma di successo e sostenibile - ha aggiunto il portoghese in un'intervista al sito del club giallorosso'. Sempre Mourinho: ...L’estate entra nel vivo e la campagna vaccinale rallenta la sua corsa, nonostante si sia tagliato il traguardo di un italiano su tre immunizzato (19,6 milioni). Le somministrazioni quotidiane si mante ...