Coronavirus, 932 nuovi casi con 228.127 test: stabile l’incidenza allo 0,4%. Morti in 22 (Di sabato 3 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati 932 nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 tra i 228.127 tamponi processati, di cui 143.242 test antigenici rapidi. l’incidenza resta stabile allo 0,4% ma, per il secondo giorno consecutivo, si registra un numero maggiore di casi rispetto allo stesso giorno della settimana precedente. Sabato 26, infatti, i nuovi positivi furono 838 con 224.493 tamponi. Il leggero cambio di tendenza potrebbe essere frutto della diffusione della variante Delta, maggiormente infettiva e come certificato dall’Iss in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati 932di infezione da Sars-Cov-2 tra i 228.127 tamponi processati, di cui 143.242antigenici rapidi.resta0,4% ma, per il secondo giorno consecutivo, si registra un numero maggiore dirispettostesso giorno della settimana precedente. Sabato 26, infatti, ipositivi furono 838 con 224.493 tamponi. Il leggero cambio di tendenza potrebbe essere frutto della diffusione della variante Delta, maggiormente infettiva e come certificato dall’Iss in ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 3 luglio 2021 • Attualmente positivi: 45.576 • Deceduti: 127.637 (+22) • Dimessi/Guariti: 4.089.29… - NoiNotizie : #coronavirus: #Italia, 45576 attualmente positivi a test (-2203 in un giorno) con 127637 decessi (22) e 4089298 gua… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: 932 nuovi casi e 22 decessi, in totale sono 127.637 morti nel Paese: Sale a 3.963.383 morti… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 932 nuovi casi e 22 morti nelle ultime 24 ore - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 932 nuovi casi e 22 morti nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 932 Covid, oggi in Italia altri 932 casi e 22 morti. Tasso di positività allo 0,4% I dati del ministero della Sanità elaborati sulla base di 228.127 tamponi. Speranza (Salute): "Teniamo alta la guardia, non è finita" Sono 932 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, 138 in più rispetto ai 794 rilevati ieri. Il dato si basa su 228.127 tamponi contro i 188.474 del giorno precedente (...

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 luglio: 932 nuovi casi e 22 morti Sono 932 i nuovi casi di coronavirus in Italia . Sale così ad almeno 4.262.511 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 22 , per un ...

Coronavirus, 932 nuovi casi con 228.127 test: stabile l’incidenza allo 0,4%. Morti in 22 Il Fatto Quotidiano Coronavirus in Italia: 932 nuovi casi, altri 22 decessi registrati NAZIONALE – In Italia nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 932 casi di coronavirus, in diminuzione rispetto ai 794 casi di ieri. Le vittime covid nell’ultima giornata sono state 22 (ieri 28), per u ...

Covid . 932 nuovi positivi e 22 decessi nelle ultime 24 ore Sono 932 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in crescita rispetto a ieri (794). Lo comunica il ministero della Salute. Mentre i decessi legati al coronavirus, registr ...

I dati del ministero della Sanità elaborati sulla base di 228.127 tamponi. Speranza (Salute): "Teniamo alta la guardia, non è finita" Sonoi nuovi casi di positività alregistrati nelle ultime 24 ore, 138 in più rispetto ai 794 rilevati ieri. Il dato si basa su 228.127 tamponi contro i 188.474 del giorno precedente (...Sonoi nuovi casi diin Italia . Sale così ad almeno 4.262.511 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 22 , per un ...NAZIONALE – In Italia nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 932 casi di coronavirus, in diminuzione rispetto ai 794 casi di ieri. Le vittime covid nell’ultima giornata sono state 22 (ieri 28), per u ...Sono 932 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in crescita rispetto a ieri (794). Lo comunica il ministero della Salute. Mentre i decessi legati al coronavirus, registr ...