Basil l’investigatopo | riscoprilo su Disney Plus

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 luglio 2021)contiene una grande quantità di contenuti e spesso è difficile decidere che cosa guardare. Dai classici ai Pixar, da Marvel a Star Wars ci sono film e serie TV per tutti i gusti. Sono qui per farvi (ri)scoprire qualche contenuto meno popolare che potreste aver voglia di (ri)vedere. Oggi parliamo diè il 26° classico d’animazione. Ha appena festeggiato il 35° anniversario, poiché ha debuttato negli Stati Uniti il 2 luglio 1986. In Italia, invece, è uscito nel settembre dell’anno successivo. Proprio come il ...