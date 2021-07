The Sandman: Morte fa la sua comparsa in una foto dal set (Di venerdì 2 luglio 2021) Per la prima volta Kirby Howell-Baptiste fa la sua comparsa sul set della serie Netflix The Sandman con indosso il costume di Morte. Una foto scattata sul set londinese di The Sandman di Netflix potrebbe aver svelato il primo sguardo a Kirby Howell-Baptiste nei panni del suo personaggio, Morte, sorella maggiore di Morpheus, alias Sogno. La foto pubblicata su Twitter da un locale e poi ricondivisa su Reddit mostra Kirby Howell-Baptiste in costume nero tipico del look di Morte nei fumetti. Nella foto è visibile anche Tom Sturridge, anche lui ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 luglio 2021) Per la prima volta Kirby Howell-Baptiste fa la suasul set della serie Netflix Thecon indosso il costume di. Unascattata sul set londinese di Thedi Netflix potrebbe aver svelato il primo sguardo a Kirby Howell-Baptiste nei panni del suo personaggio,, sorella maggiore di Morpheus, alias Sogno. Lapubblicata su Twitter da un locale e poi ricondivisa su Reddit mostra Kirby Howell-Baptiste in costume nero tipico del look dinei fumetti. Nellaè visibile anche Tom Sturridge, anche lui ...

