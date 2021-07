Petrolio: a New York chiude in calo a 75,16 dollari (Di venerdì 2 luglio 2021) New York, 2 lug. (Adnkronos/Xin) - Il Petrolio chiude in calo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per agosto ha chiuso in calo di 7 cents attestandosi a 75,16 dollari al baril. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) New, 2 lug. (Adnkronos/Xin) - Ilina New. Il West Texas Intermediate (Wti) per agosto ha chiuso indi 7 cents attestandosi a 75,16al baril.

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio New Economia Usa: tra minimum tax e disoccupazione ...Alla riunione di ieri dell'Opec+ non si è trovato un accordo sui livelli di produzione del petrolio,... Ospiti: Marco Valsania, Il Sole 24 Ore New York, Sissi Bellomo, Il Sole 24 Ore, Fabio Tinti, ...

Borsa: avvio in rialzo, petrolio sopra i 75 dollari Le quotazioni del petrolio si mantengono sopra quota 75 dollari dopo lo slittamento di una ... Il Wti passa di mano a 75,18 dollari al barile (75,23 ieri sera a New York); il Brent è a quota 75,74 ...

Petrolio: chiude in rialzo a New York a 75,23 dollari ANSA Nuova Europa Petrolio: a New York chiude in calo a 75,16 dollari New York, 2 lug. (Adnkronos/Xin) - Il petrolio chiude in calo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per agosto ha chiuso in calo di 7 cents attestandosi ...

Wall Street: futures cauti in attesa dato lavoro Usa, tassi Treasuries in calo, focus su oro, petrolio, forex Futures Usa poco mossi in attesa del report occupazionale Usa di giugno, che sarà reso noto alle 14.30 ora italiana. Oltre che alla creazione di nuovi posti di lavoro, gli investitori guarderanno sopr ...

