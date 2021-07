“Noi ripartiamo”, Intesa Sp: appuntamento il 2 luglio a Roma (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo Palermo e Bari, appuntamento il 2 luglio a Roma, terzo dei quattro incontri del road show digitale dal titolo “Noi ripartiamo”, organizzato da Prossima, la struttura di Intesa Sanpaolo dedicata all’Economia del bene comune che vedono protagonisti esperti, personalità istituzionali, realtà del terzo settore e management della Banca, per affrontare alcune delle grandi tematiche decisive per il non profit italiano affinché partecipi con un ruolo da protagonista al PNRR e alla ripresa del Paese. Per valorizzare al meglio il potenziale di crescita sociale ed economico che l’azione civile ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo Palermo e Bari,il 2, terzo dei quattro incontri del road show digitale dal titolo “Noi”, organizzato da Prossima, la struttura diSanpaolo dedicata all’Economia del bene comune che vedono protagonisti esperti, personalità istituzionali, realtà del terzo settore e management della Banca, per affrontare alcune delle grandi tematiche decisive per il non profit italiano affinché partecipi con un ruolo da protagonista al PNRR e alla ripresa del Paese. Per valorizzare al meglio il potenziale di crescita sociale ed economico che l’azione civile ...

