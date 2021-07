Letizia Moratti: "In Lombardia oggi zero morti per Covid, non accadeva dal 6 ottobre" (Di venerdì 2 luglio 2021) “oggi zero decessi per Covid in Lombardia”. A dare la notizia è l’assessora al Welfare della regione, Letizia Moratti, scrivendo un post su twitter. Era dal 6 ottobre che non moriva nessuno nell’arco di 24 ore per l’infezione da Sars-cov-2. Come ricorda la vicepresidente nei mesi successivi “l’autunno e le varianti ci hanno fatto ripiombare nell’incubo” . Ora invece è possibile “guardare al futuro con più speranza”, anche grazie ai vaccini. Per questo motivo, “resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale”, puntualizza ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) “decessi perin”. A dare la notizia è l’assessora al Welfare della regione,, scrivendo un post su twitter. Era dal 6che non moriva nessuno nell’arco di 24 ore per l’infezione da Sars-cov-2. Come ricorda la vicepresidente nei mesi successivi “l’autunno e le varianti ci hanno fatto ripiombare nell’incubo” . Ora invece è possibile “guardare al futuro con più speranza”, anche grazie ai vaccini. Per questo motivo, “resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale”, puntualizza ...

