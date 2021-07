La Amerigo Vespucci pronta a salpare con 118 allievi a bordo

(Di venerdì 2 luglio 2021) Salperà lunedì mattina dal porto di Livorno la nave scuola a vela della Marina militare italiana, la, per intraprendere la tradizionale Campagna d’istruzione a favore degliufficiali della prima classe dell’Accademia navale. A, insieme all’equipaggio e sotto il comando del capitano di vascello Gianfranco Bacchi, ci saranno 118della prima classe del ruolo normale (compresi 14stranieri), nel rispetto dei protocolli sanitari di forza armata legati all’attuale situazione sanitaria. Proprio a causa del Covid non sarà possibile visitare la nave ...

Advertising

poliziadistato : Buona serata dalle nostre volanti a Livorno davanti all'Amerigo Vespucci #meraviglieditalia #essercisempre… - DifesaAres : La nave Scuola a vela della Marina Militare Amerigo Vespucci è pronta a solcare i mari e spiegare l......[prosegue… - LeonardiAmalia : RT @poliziadistato: Buona serata dalle nostre volanti a Livorno davanti all'Amerigo Vespucci #meraviglieditalia #essercisempre #2luglio… - DANI56 : RT @poliziadistato: Buona serata dalle nostre volanti a Livorno davanti all'Amerigo Vespucci #meraviglieditalia #essercisempre #2luglio… - Brentoncity : @LoiRaffaele Il mini2 dovevi prendere! L’altra settimana ad Alassio, Amerigo Vespucci! -

Ultime Notizie dalla rete : Amerigo Vespucci

L'aereo è atterrato a Peretola pochi minuti prima delle 3 eppure, nonostante la tarda ora, c'erano dei tifosi ad aspettare gli Azzurri all'aeroporto. In una serata speciale rovina ...di Firenze Nel mese di giugno l'aeroportoha accolto 56.354 passeggeri, in crescita dell'87 per cento rispetto ai 30.294 passeggeri del mese di maggio 2021 ma ancora ...Sapevate che Dante si accorse di aver scritto la “Divina Commedia” in rima solo dopo averla finita? E che Cimabue fu chiamato così perché fu il primo a scalare un vitello senza ossigeno? E che Giusepp ...Firenze, 3 luglio 2021 - Dopo la straordinaria vittoria dell'Italiasul Belgio che porta gli Azzurri alla semifinale di Euro 2020 la squadra di Mancini è tornata a "casa". La casa ...