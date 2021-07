Inghilterra, Southgate: “Non vediamo l’ora di scendere in campo, Olimpico bello anche senza tifosi” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Domani ci saranno pochi tifosi inglesi, ma abbiamo già avuto l’esperienza di giocare a porte chiuse. Serviranno tanti leader, e noi li abbiamo. L’atmosfera non importa molto, l’Olimpico è molto bello ed è uno stadio pieno di storia, non vediamo l’ora di scendere in campo domani”. Queste le parole del ct dell’Inghilterra Gareth Southgate alla vigilia del quarto di finale contro l’Ucraina, in programma domani allo Stadio Olimpico di Roma. A causa della variante Delta e della situazione Covid nel Regno Unito, i ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) “Domani ci saranno pochiinglesi, ma abbiamo già avuto l’esperienza di giocare a porte chiuse. Serviranno tanti leader, e noi li abbiamo. L’atmosfera non importa molto, l’è moltoed è uno stadio pieno di storia, nondiindomani”. Queste le parole del ct dell’Garethalla vigilia del quarto di finale contro l’Ucraina, in programma domani allo Stadiodi Roma. A causa della variante Delta e della situazione Covid nel Regno Unito, i ...

