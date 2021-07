Immissioni in ruolo docenti 2021 Piemonte, turno per secondaria. Classi di concorso convocate. AVVISO USR (Di venerdì 2 luglio 2021) Immissioni in ruolo anno scolastico 2021/22 docenti: USR Piemonte apre il turno anche per la scuola secondaria di I e II grado. Nell'AVVISO l'elenco delle Classi di concorso coinvolte e le istruzioni per presentare la domanda su Istanze online. Si consiglia di monitorare costantemente il sito di USR e Uffici Scolastici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 luglio 2021)inanno scolastico/22: USRapre ilanche per la scuoladi I e II grado. Nell'l'elenco delledicoinvolte e le istruzioni per presentare la domanda su Istanze online. Si consiglia di monitorare costantemente il sito di USR e Uffici Scolastici. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti 2021 Piemonte, turno per secondaria. Classi di concorso convocate. AVVISO USR - orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti 2021: tutte le convocazioni, come si sceglie provincia e scuola [LO SPECIALE] - AniefTorino : Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente a.s. 2021/2022_attivazione turno scelta provincia/in… - AniefTorino : AT TORINO – Immissioni in ruolo da GAE per INFANZIA e PRIMARIA: procedura espressione preferenza provincia - AniefTorino : Nota 7988/02.07.2021 – Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente scuola dell’infanzia e primar… -