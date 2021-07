Ex Milan, André Silva: ufficiale il suo passaggio al Lipsia / News (Di venerdì 2 luglio 2021) André Silva, ex attaccante del Milan, è ufficialmente un giocatore del Lipsia. Questo l'annuncio del club di proprietà della Red Bull Leggi su pianetamilan (Di venerdì 2 luglio 2021), ex attaccante del, è ufficialmente un giocatore del. Questo l'annuncio del club di proprietà della Red Bull

Ultime Notizie dalla rete : Milan André Lipsia, preso André Silva: 'Qui grandi ambizioni, non vedo l'ora di iniziare' Dalla Germania arriva la notizia ufficiale: André Silva è un nuovo giocatore del Lipsia. ' Non vedo l'ora di iniziare. Il club ha grandi ... Queste le prime parole dell'ex Milan. 'I dirigenti hanno ...

UFFICIALE, Andrè Silva è un nuovo giocatore del Lipsia Il calciatore ex Milan vestirà la maglia del Lipsia la prossima stagione. Alle casse dell' Eintracht Francoforte , club nel quale Andrè Silva è totalmente esploso a suon di gol dopo la negativa ...

