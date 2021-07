Elisa Isoardi fuori da Mediaset? Pier Silvio Berlusconi fa chiarezza (Di venerdì 2 luglio 2021) Con il suo approdo all’Isola dei Famosi, pareva che per Elisa Isoardi si fossero riaperte definitivamente le porte della TV, ed invece… Nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha fatto chiarezza. Elisa Isoardi fuori da Mediaset? Parla Pier Silvio Berlusconi Per Elisa Isoardi non ci sono progetti specifici. Se ci fosse... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 2 luglio 2021) Con il suo approdo all’Isola dei Famosi, pareva che persi fossero riaperte definitivamente le porte della TV, ed invece… Nel corso della presentazione dei Palinsestiha fattoda? ParlaPernon ci sono progetti specifici. Se ci fosse... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

