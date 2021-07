Elettra Lamborghini, un ‘ospite inatteso’ in camera dopo Battiti Live (Di venerdì 2 luglio 2021) Elettra Lamborghini è stata tra i protagonisti sul palco di Battiti Live, dove ha regalato al pubblico il suo ultimo singolo accompagnato dall’ormai celebre coreografia. Poco prima dell’esibizione, in realtà, la cantante e opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 ha avuto un lieve malore. Nel dettaglio, durante le prove dello show che si svolge tra la Puglia e la Basilicata e va in onda su Italia1, Elettra Lamborghini si è sentita male. Lo ha spiegato lei stessa tra le Storie di Instagram preoccupando sicuramente i suoi tanti fan sulle prime: “Durante le prove ho avuto un mancamento, ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021)è stata tra i protagonisti sul palco di, dove ha regalato al pubblico il suo ultimo singolo accompagnato dall’ormai celebre coreografia. Poco prima dell’esibizione, in realtà, la cantante e opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 ha avuto un lieve malore. Nel dettaglio, durante le prove dello show che si svolge tra la Puglia e la Basilicata e va in onda su Italia1,si è sentita male. Lo ha spiegato lei stessa tra le Storie di Instagram preoccupando sicuramente i suoi tanti fan sulle prime: “Durante le prove ho avuto un mancamento, ho ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Elettra Lamborghini tiene in mano il seno nudo #elettralamborghini - Rosablu2021 : RT @xeverglow_: Orietta Berti e Ornella Vanoni >>>>>>>>>>>>> Baby K, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini #toyboy #Mille - RainbowItalia : #OnAir ? Aspetta e spera ? Elettra Lamborghini ? On Radio Rainbow New Italia ?? ? Follow us on… - elena_ele6 : RT @Mattiabuonocore: Gli ascolti seconda 'serata evento' di Real Time con Elettra Lamborghini: 139.000 (0.7%) nel primo episodio, 107.000… - DonnaGlamour : Elettra Lamborghini è una bomba sexy: il vestito mostra tutto il lato B -