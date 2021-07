Commisso | “Vorrei che Gattuso potesse fornire la sua versione!”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il presidente della Fiorentina Rocco, ha parlato al podcast ufficiale del club viola.ha puntato l’accento sul modo in cui la Fiorentina intende … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

... RoccoIl presidente della Fiorentinaè tornato sulla vicenda Gattuso con un ...dare l'opportunità a Gattuso di dare la sua versione dei fatti, così poi la Fiorentina potrà ...Così il presidente della Fiorentina, Rocco, in un'intervista al sito ufficiale del club ...dedicare un pensiero a Ribery, Caceres e Borja Valero, ma a maggio avevo salutato tutta la ...L'ex allenatore del Napoli risponde alle dichiarazioni del presidente della Fiorentina Gennaro Gattuso, è stato per pochi giorni il nuovo allenatore della ...Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha parlato al podcast ufficiale del club viola. Commisso ha puntato l'accento sul modo in cui la Fiorentina ...