Calciomercato Venezia, trattativa col Cagliari per Tripaldelli (Di venerdì 2 luglio 2021) Venezia - Il Venezia si sta attrezzando per la Serie A e dal Benfica hanno preso in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza il difensore Ebuehi (25), nazionale nigeriano. trattativa ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 luglio 2021)- Ilsi sta attrezzando per la Serie A e dal Benfica hanno preso in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza il difensore Ebuehi (25), nazionale nigeriano....

Advertising

zazoomblog : Calciomercato Venezia trattativa col Cagliari per Tripaldelli - #Calciomercato #Venezia #trattativa - sportli26181512 : Calciomercato Venezia, trattativa col Cagliari per Tripaldelli: A centrocampo i lagunari valutano l'opzione Schiatt… - SCalciomercato : ?? Yuri #Senesi ????, attaccante classe '97 è da oggi un calciatore svincolato lasciando dunque a parametro zero il… - AleCat_91 : DUE COSE DEVASTANTI CHE ANCORA NON RIESCO A REALIZZARE! - tuttomonza : Il Monza mira Schiattarella: sarà guerra con Brescia e Venezia #Monza #Schiattarella #calciomercato -