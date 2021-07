Arriva Brave and the Beautiful, ultima puntata di Mr Wrong al pomeriggio (Di venerdì 2 luglio 2021) Arriva Brave and the Beautiful. Mediaset continua a mandare in onda i promo della nuova serie turca in onda da lunedì 5 luglio mostrando, giorno dopo giorni, sempre maggiori dettagli su quella che si preannuncia come una storia epica, un amore impossibile sin dal primo incontro. Lei bellissima, lui impavido e pronto a salvare la dama senza nemmeno conoscerla fino a quando non scocca la scintilla al loro primo sguardo. A rompere l’idillio ci pensano le loro radici visto che lei è la figlia del nemico. Prende il via da qui Brave and The Beautiful la serie che da lunedì prenderà il posto di Mr ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 luglio 2021)and the. Mediaset continua a mandare in onda i promo della nuova serie turca in onda da lunedì 5 luglio mostrando, giorno dopo giorni, sempre maggiori dettagli su quella che si preannuncia come una storia epica, un amore impossibile sin dal primo incontro. Lei bellissima, lui impavido e pronto a salvare la dama senza nemmeno conoscerla fino a quando non scocca la scintilla al loro primo sguardo. A rompere l’idillio ci pensano le loro radici visto che lei è la figlia del nemico. Prende il via da quiand Thela serie che da lunedì prenderà il posto di Mr ...

Advertising

MimmoAdinolfi : Oggi arriva Mou a Roma mi aspetto si presenti parlando come Carl Brave - onl_ythe_brave : @i91softlou mo arriva zio Voldy con Draco - gishungry : @XONLY_THE_BRAVE è per me consuetudine ricevere la tua notifica dove ti lamenti del pacco quindi quando arriva stappiamo - XONLY_THE_BRAVE : @gishungry io ti amo giuro, è da giorni che aspetto questo cazzo di pacco ma non arriva - XONLY_THE_BRAVE : se neanche oggi arriva il mio pacco di shein mi incazzo -