Wimbledon | prosegue il cammino di Matteo Berrettini | è al terzo turno

Ilsuperbo89 : Bene Matteo #Berrettini. La sua marcia prosegue. Detto questo, non il miglior Matteo neanche oggi. Per il momento b… - im_jordanv : Il #Wimbledon di Alex Zverev prosegue nei migliori dei modi. Senza concedere nemmeno un set. 3-0 v Sandgren e 3R assicurato. ???? - STnews365 : Wimbledon, Schwartzman perde un set ma prosegue il suo cammino. L'argentino, numero 9 del seeding, ha battuto l'ing… - VinceJfc : #Wimbledon2021 #Wimbledon #Federer avanza al 2° turno, il sogno o l'agonia prosegue - paoloangeloRF : “ momento difficile molto difficile per #Federer” amara constatazione di Elena #Pero e infatti Roger subisce break… -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon prosegue

Terza partita in tre giorni, ma nessun (reale) problema per Fabio Fognini .la corsa del ligure ache centra per la sesta volta in carriera il terzo turno grazie al 6 - 3 6 - 4 0 - 6 6 - 4 sul serbo Laslo Djere. Una partita a lungo dominata da Fognini , che ...Fabio Fogninicol sorriso il suo percorso a: il ligure ha staccato oggi il pass per il terzo turno dello Slam inglese, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. L'azzurro, ...Matteo Berrettini è al terzo turno di Wimbledon. Il tennista romano, dopo aver battuto nella giornata di ieri l’argentino Pella, si è confermato anche quest’oggi contro il lucky loser olandese Botic ...Dopo la vittoria di ieri contro l’argentino Guido Pella, subito di nuovo in campo Matteo Berrettini per la sfida contro Van de Zandschulp ...