Saman | il fidanzato | “Saman è il mio unico amore | farò di tutto per avere giustizia”

Advertising

AngeloGaraventa : 'Forse Saman è viva', ora parla il fidanzato - Mauro73432329 : - infoitinterno : Saman Abbas, il fidanzato: “Dovevamo sposarci: avevamo già comprato i vestiti” - Simo07827689 : RT @chilhavistorai3: “Saman era il mio amore, volevo sposarla. Non ho paura di essere ucciso”. Il fidanzato Saqib a #chilhavisto https://t.… - msn_italia : 'Forse Saman è viva', ora parla il fidanzato -

Ultime Notizie dalla rete : Saman fidanzato

Io so che loro mi vogliono uccidere, voglio giustizia per, ma non mi importa della mia vita. Forse è viva ma non so dove sia ". Sono le parole di Saqib, ildiAbbas , ospite per la prima volta a " Chi l'ha visto ?", mentre proseguono le ricerche della 18enne pakistana in un campo di cocomeri, perché resta in piedi l'ipotesi di omicidio da ...IldiAbbas è stato intervistato dalla trasmissione Chi l'ha visto di questa settimana e ha raccontato tutto quello che è accaduto alla 18enne di origine pachistana di cui si sospetta l'...Saman, il fidanzato intervenuto a "Chi l'ha visto?" ha detto: "Saman è il mio unico amore, farò di tutto per avere giustizia" ...Per la prima volta parla il fidanzato di Saman Abbas: ospite a "Chi l'ha visto?", il giovane spera che la sua ragazza sia ritrovata ancora viva ...